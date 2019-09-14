Освобожденные из России украинские моряки в субботу вернутся в Одессу, - Денисова

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"После завтрака, из военного госпиталя почти все ребята - военные моряки - отправляются домой, в Одессу", - написала Денисова.

Она добавила, что освобожденные моряки во время встречи интересовались судьбой украинцев, которые пока остаются в тюрьмах на территории РФ или в оккупированном Крыму.

"Успокоила их и сказала, что работа в этом направлении продолжается, и сделаем все возможное и невозможное, но все наши граждане обязательно будут освобождены", - добавила Денисова.

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