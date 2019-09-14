Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.09.19 11:27

Гончарук анонсировал увеличение команды правительства "как минимум вдвое"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что в следующем месяце команда правительства Украины вырастет, по меньшей мере, в два раза.

гончарук

Об этом он сказал во время выступления в субботу, 14 сентября, на форуме YES в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание TheБабель.

"Мне кажется, что нам просто нужно очень хорошо работать над собой. И эта новая команда, которая сейчас пришла в правительство, и которая еще, на самом деле, будет усиливаться. ... Я не хочу анонсировать громкие назначения, но в следующем месяце, по моему личному мнению, наша команда вырастет как минимум в два раза и усилится такими же молодыми честными и профессиональным людьми", – сказал Гончарук.

Также на Цензор.НЕТ: Правительство вдвое сократит расход бумаги, - Дубилет

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100