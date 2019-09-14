Гончарук анонсировал увеличение команды правительства "как минимум вдвое"

Об этом он сказал во время выступления в субботу, 14 сентября, на форуме YES в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание TheБабель.

"Мне кажется, что нам просто нужно очень хорошо работать над собой. И эта новая команда, которая сейчас пришла в правительство, и которая еще, на самом деле, будет усиливаться. ... Я не хочу анонсировать громкие назначения, но в следующем месяце, по моему личному мнению, наша команда вырастет как минимум в два раза и усилится такими же молодыми честными и профессиональным людьми", – сказал Гончарук.

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