Частичную перепись населения могут провести до конца года, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил во время выступления на 16-м ежегодном форуме YES в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Премьер признает, что полностью перепись за такой короткий период провести не удастся, но правительство работает над частичной реализацией идеи.

"Мы думаем над тем, как провести перепись уже в этом, а не следующем году. Я не думаю, что это можно сделать полностью, но какую-то часть мы точно сделаем", - сказал он.

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Гончарук кроме этого, пообещал "посвятить следующий год большим системным реформам", которые должны быть проголосованы парламентом осенью этого года.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о цифровых услугах. Он предусматривает электронные выборы и перепись населения. Среди прочего указ предусматривает аудит всех государственных реестров в Украине, а также создание единого веб-портала электронных услуг.

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Представитель президента в ВРУ Руслан Стефанчук ранее говорил, что вопрос о переписи населения страны у команды президента стоит одним из первых. По словам Стефанчука, сейчас ситуация выглядит "не нормально".