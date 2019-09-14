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14.09.19 12:18

Оккупанты анонсируют приезд в Крым немецких политиков

Оккупационные власти Крыма сообщили, что полуостров собираются посетить депутаты Бундестага и земельных парламентов Германии.

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Об этом российскому государственном информагентству ТАСС заявил так называемый "председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям" Юрий Гемпель, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, немецкие парламентарии посетят Крым в ноябре текущего года, чтобы "ознакомиться с ситуацией на полуострове".

"У нас будет делегация, в составе которой будут действующие депутаты Бундестага и земельных парламентов. Это будет первый визит делегации в таком составе. В ходе визита ожидаются встречи с властями Крыма и общественностью", – рассказал он.

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При этом Гемпель не уточнил состав делегации и ее численность.

Приглашая иностранных граждан на территорию Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его оккупацию.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивают, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле прошлого года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

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