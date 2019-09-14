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14.09.19 12:30

Германия и Франция будут склонять Зеленского к уступкам России, - Кучма

Представители Берлина и Парижа будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к уступкам России по вопросу об организации выборов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Германия и Франция будут склонять Зеленского к уступкам России, - Кучма

Об этом второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма сказал в интервью Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно – он будет один против трех человек", – приводит агентство слова Кучмы о том, что Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин вместе будут склонять президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам.

По словам Кучмы, европейские партнеры уже просят Зеленского "выполнять все пожелания Москвы". Кучма подчеркнул, что, по его мнению, выборы могут быть проведены только после вывода из Донбасса тяжелого вооружения и войск, а также перехода границы с Россией под контроль украинских властей.

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"Давайте соблюдать минские договоренности. Безопасность на первом месте. Нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", - сказал Кучма.

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