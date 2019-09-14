Зеленский представил нового главу Днепропетровщины Бондаренко

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Обращаясь к Бондаренко, Зеленский сказал, что дает ему время до нового года , чтобы проявить себя в новой должности и показать результат.

Согласно электронной декларации Бондаренко за 2018 год, он зарегистрирован в Харькове, но живет и владеет бизнесом в Киеве. Член правления общественной организации "Ассоциация выпускников Киево-Могилянской академии". Директор компаний: ООО "Лок Сток" (торговля химической продукцией), ООО "Сталі Бізнес Системи" (консультационные услуги в сфере компьютерных технологий), ООО "Би энд Би Фудз", ООО "Филд Маркетинг".

В декларации указано, что жена Бондаренко Регина имеет гражданство России.

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