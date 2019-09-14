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14.09.19 12:45

Зеленский представил нового главу Днепропетровщины Бондаренко

Президент Украины Владимир Зеленский представил жителям города Днепр новоназначенного главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко.

бондаренко,александр

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Обращаясь к Бондаренко, Зеленский сказал, что дает ему время до нового года , чтобы проявить себя в новой должности и показать результат.

Согласно электронной декларации Бондаренко за 2018 год, он зарегистрирован в Харькове, но живет и владеет бизнесом в Киеве. Член правления общественной организации "Ассоциация выпускников Киево-Могилянской академии". Директор компаний: ООО "Лок Сток" (торговля химической продукцией), ООО "Сталі Бізнес Системи" (консультационные услуги в сфере компьютерных технологий), ООО "Би энд Би Фудз", ООО "Филд Маркетинг".

В декларации указано, что жена Бондаренко Регина имеет гражданство России.

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