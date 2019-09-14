Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.09.19 12:56

Сотрудника Центра специальных операций "А" СБУ Александра Иванькова похоронят завтра в Коломые

Александр Иваньков погиб в Одесской области во время крайне сложной тренировки на воде. У него осталась мать, у которой он был единственным сыном, и жена, с которой он совсем недавно сыграл свадьбу.

александр,иваньков

Прощание с Александром Иваньковым состоится завтра в Коломые Ивано-Франковской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Церемония начнется в 12:00 по адресу ул. Драгоманова, 3.

Александр Иваньков – старший лейтенант, сотрудник Центра специальных операций "Альфа" СБУ, участник АТО/ООС. Он погиб в Одесской области 11 сентября во время крайне сложной тренировки на воде.

Сегодня тело погибшего офицера должны доставить в Коломыю.

У Иванькова остались мать, у которой он был единственным сыном, и жена, с которой он совсем недавно сыграл свадьбу.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100