"Зоря"-"Машпроект" и ГП "Дельта-Лоцман" могут быть приватизированы уже с 20-го года, - Николаевский центр журналистских расследований

Об этом сообщает Николаевский центр журналистских расследований, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что среди николаевских объектов, которые могут попасть под приватизацию, такие крупные, как: "Зоря" - "Машпроект", ГП "Дельта- Лоцман", Николаевский судостроительный завод (бывший Завод им. 61 Коммунара), Николаевский морской торговый порт, морпорт "Ольвия" (ранее спецпорт "Октябрьск"), ГП "Исследовательско-проектный центр кораблестроения" и другие.
При этом, подчеркивается, что много предприятий из указанного списка уже прекратили свое существование или были реструктуризированы.
Напомним, что закон "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации" был принят еще в 1999 году. За прошедшее время его неоднократно пытались отменить, однако голосов постоянно не хватало.
В случае принятия Радой в целом законопроекта 1054-1 о признании утратившим силу закона "О перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации", он вступиет в силу с 1 января 2020 года.