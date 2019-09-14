"Зоря"-"Машпроект" и ГП "Дельта-Лоцман" могут быть приватизированы уже с 20-го года, - Николаевский центр журналистских расследований

Об этом сообщает Николаевский центр журналистских расследований, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди николаевских объектов, которые могут попасть под приватизацию, такие крупные, как: "Зоря" - "Машпроект", ГП "Дельта- Лоцман", Николаевский судостроительный завод (бывший Завод им. 61 Коммунара), Николаевский морской торговый порт, морпорт "Ольвия" (ранее спецпорт "Октябрьск"), ГП "Исследовательско-проектный центр кораблестроения" и другие.

При этом, подчеркивается, что много предприятий из указанного списка уже прекратили свое существование или были реструктуризированы.

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Напомним, что закон "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации" был принят еще в 1999 году. За прошедшее время его неоднократно пытались отменить, однако голосов постоянно не хватало.

В случае принятия Радой в целом законопроекта 1054-1 о признании утратившим силу закона "О перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации", он вступиет в силу с 1 января 2020 года.