Зеленский ветировал Избирательный кодекс с открытыми списками

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.

Напомним, спикер Верховной рады 8 созыва Андрей Парубий в конце августа подписал законопроект о новом избирательном кодексе.

Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.

В Офисе Президента заявили, что новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента.