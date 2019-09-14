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14.09.19 13:55

Вагоны-цистерны "Укрзализныци" за 8 лет стали ездить в 2 раза медленнее, - Герус

Оборачиваемость вагонов национального железнодорожного перевозчика за 8 лет упала в 2 раза.

Вагоны-цистерны "Укрзализныци" за 8 лет стали ездить в 2 раза медленнее, - Герус

Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

"Оборачиваемость вагонов Укрзализныци на примере вагон-цистерн с нефтепродуктами (время доставки в один конец).

Август 2019:

Коростень - Обводная (Днепр) - 12 суток

Коростень- Выгода (Одесса) - 15 суток

Июль 2019:

Коростень - Обводная (Днепр) - 8 суток

Коростень- Выгода (Одесса) - 10 дней

2011 год:

Коростень - Обводная (Днепр) - 5,5 суток

Коростень- Выгода (Одесса) - 7 суток", – написал Герус.

Из приведенных цифр депутат делает вывод, что вагоны "Укрзализныци" за 8 лет стали ездить в 2 с лишним раза медленнее.

"Я, конечно, "за" дорогие корпоративные реформы, высокооплачиваемые наблюдательные советы/продажи, но когда это как-то коррелирует с улучшением работы компаний не в презентациях, а в реальной жизни", - добавил Герус.

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Вагоны-цистерны Укрзализныци за 8 лет стали ездить в 2 раза медленнее, - Герус 01

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