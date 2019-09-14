Выборы на Донбассе могут проводиться только по законам Украины, а увольнение членов ЦИК здесь ни при чем, - Разумков

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил журналистам в кулуарах Форума YES в субботу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это (тема выборов на оккупированном Донбассе. – Ред.) никак не связано с работой ЦИК. Я уверен, что вчера Пристайко пояснил свою позицию, она понятна, что выборы на территории Украины должны проходить по законам Украины", - сказал Разумков.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

После этого пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что роспуск ЦИК связан с планами власти провести выборы на оккупированной части Донбасса.

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Эту же информацию подтверждают и источники Цензор.НЕТ. По данным редакции, изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

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