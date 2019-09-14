Противник с начала суток трижды нарушил режим тишины, - Минобороны

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12.00 сегодня, 14 сентября, российско-оккупационные войска открывали огонь трижды на Луганском направлении", - сказал Праута.

По его словам, около 6:30 две мины калибра 120 мм разорвались на позициях Объединенных сил недалеко от Новолуганского.

Также после 7:00 со стороны населенного пункта Донецкий оккупанты в течение 50 минут из минометов 120-го и 82-го калибров и станкового противотанкового гранатомета обстреливали украинских воинов в районе Новотошковского. В целом противник выпустил 68 мин обоих калибров.

Еще один обстрел велся в районе Южного, где враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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"Потерь с нашей стороны с начала текущих суток нет. Ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется нашими подразделениями", - подчеркнул Праута.

Также он добавил, что по уточненным данным 13 сентября оккупанты 23 раза нарушили режим тишины.