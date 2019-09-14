Kyiv not Kiev: аэропорт Праги исправил написание названия украинской столицы

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, информирует Цензор.НЕТ.

"Усилия посольства были не напрасны. После долгих раздумий и убеждений пражский аэропорт имени Гавела таки присоединился к когорте тех аэропортов, которые правильно по-английски называют столицу Украины - #KyivNotKiev. Кстати, #Odesa теперь пишут правильно также. Спасибо!" - написал посол.

Перебийнис также добавил, что корректно в аэропорту уже пишут и название Борисполя.

Также на Цензор.НЕТ: Аэропорт Каира стал 50-м, где название Kiev поменяли на Kyiv. ФОТО

Напомним, Министерство иностранных дел Украины 2 октября 2018 года начало онлайн-кампанию "#CorrectUA", в рамках которой будет обращаться к иностранным СМИ с призывом писать название города правильно (#KyivNotKiev).

Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям принял решение заменить в международной базе написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv. В то же время Росреестр не считает обязательным решение США об изменении международного написания названия столицы Украины с Kiev на Kyiv.