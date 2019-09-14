Следующий состав ЦИК будет "хорошим", - Разумков

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Форума YES в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что решение будет приниматься в ближайшее время. Что касается кандидатур - пока что рано говорить. Я уверен, что будет хороший состав Центральной избирательной комиссии", - сказал Разумков.

Председатель парламента указал, что к предыдущему составу ЦИК были вопросы еще во время выборов президента. "Парламентские выборы были спокойными, но тоже были некоторые вопросы", - добавил он.

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Разумков напомнил, что представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК поддержал 341 народный депутат.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

После этого пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что роспуск ЦИК связан с планами власти провести выборы на оккупированной части Донбасса.

Эту же информацию подтверждают и источники Цензор.НЕТ. По данным редакции, изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

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