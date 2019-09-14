Планируем нормальное покрытие 4G через 1-2 года и интернет во всех населенных пункта через 3 года, - вице-премьер Федоров

Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Чтобы прийти к вопросу 5G, надо много починить того, что у нас сломано. Ни один человек в стране не понимает, какое у нас реальное проникновение интернета в регионы. И мы очень хотим это отремонтировать это в ближайшие несколько месяцев", - сказал он на 16-й конференции YES в субботу.

"Наша цель в ближайшие 3 года, чтобы 100% социальной инфраструктуры и 100% населенных пунктов получили доступ к широкополосному интернету. И мы хотим на уровне закона закрепить минимальную скорость интернета", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что полноценное внедрение 3G и 4G также требует дополнительного времени и усилий, так как до сих пор в Украине много "белых" или "черных" пятен без этой связи.

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"Сегодня есть договоренность с операторами: на форуме в Мариуполе (премьер анонсировал его на 29 октября. - Ред.) мы представим план, как мы через год или два сделаем так, чтобы на каждом участке Украины у нас был классный 3G и 4G.

Вице-премьер добавил, что аналогичный подход применяется и в вопросе инноваций, в частности, необходимо ликвидировать ситуацию, когда доступ к отдельным реестрам находится у "неизвестных людей".

"Если говорить реалистично, то давайте за эти три года мы покажем и компаниям, и миру, и украинцам, что мы движемся и решаем реальные проблемы: когда я буду ехать на поезде в Запорожье у меня будет нормальный 4G, потом мы с вами поговорим про 5G", – подытожил Федоров.