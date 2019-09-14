"Герои не стоят рядом с убийцами героев", - Мирослава Гонгадзе о форуме YES

Об этом она написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда я смотрю на всю эту украинскую и мировую развлекательно-политическую "элиту" и ажиотаж вокруг, возникает желание уединиться где-то в горах", - написала Гонгадзе.

Она рассказала, что за последнюю неделю множество коллег, друзей и знакомых спросили ее, идет ли она на YES.

"Я даже не отвечала, просто смотрела в ответ проницательным вопросительным взглядом, а они после паузы прятали глаза и извинялись. Прятали, извинялись и уходили. Каждый делает свой выбор в жизни. Я не осуждаю, только констатирую", - написала Гонгадзе.

Читайте на Цензор.НЕТ: В 2017 году был призыв создать альтернативу YES. Не услышали. Зато олигархи расцвели и рассказывают о "Счастье сегодня", - Гопко. ДОКУМЕНТ

Журналист Георгий Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача.

По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 года совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова.

Также на Цензор.НЕТ: Все, что я могу сделать - я буду делать, - Зеленский о деле Гонгадзе

В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе".

Организатор форума YES - бизнесмен Виктор Пинчук, зять второго президента Украины Леонида Кучмы.