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14.09.19 16:43

Врачи не смогли спасти раненого в зоне ООС Максима Кондратюка

Старший сержант Максим Кондратюк скончался сегодня от многочисленных осколочных ранений, полученных в зоне проведения Операции Объединенных сил 10 сентября.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Командования Сил специальных операций ВСУ. Максиму Кондратюку, жителю г. Красилов на Хмельнитчине, было 26 лет.

"Сегодня, 14 сентября, в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции объединенных сил (10 сентября), умер военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Кондратюк Максим Владимирович.

Родители потеряли сына, жена мужа, дочь папы, Украина - защитника и патриота.

Командование Сил специальных операций ВС Украины выражает соболезнования семье и близким погибшего воина.

Светлая память Герою!

Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!", - говорится в сообщении.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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Врачи не смогли спасти раненого в зоне ООС Максима Кондратюка 01

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