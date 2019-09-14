США ликвидировали сына Усамы бен Ладена, - Трамп

Об этом говорится в заявлении, распространенном 14 сентября от имени Дональда Трампа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Влиятельный представитель "Аль-Каиды" Хамза бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, уничтожен в ходе контртеррористической операции США в регионе Афганистана/Пакистана", - сказано в заявлении.

"Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важного элемента в руководстве и символической связи с его отцом, но и подорвет активность группировки", - отмечается в документе.

"На Хамзе бен Ладене лежит ответственность за планы и деятельность ряда террористических группировок", - говорится в заявлении.

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О деталях операции не сообщается, однако американские журналисты отмечают, что неподтвержденные сообщения о гибели Хамзы бен Ладена стали появляться несколько недель назад.

За полезную информацию о Хамзе бен Ладене администрация США назначила денежное вознаграждение в размере $1 млн, напоминает западная пресса.