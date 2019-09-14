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14.09.19 17:27

"Формула Штайнмайера" может стать хорошей основой для реализации Минских соглашений, - глава ОБСЕ Лайчак

Министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак считает, что "формула Штайнмайера" является хорошей основой для выполнения Минских соглашений.

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Об этом он заявил во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом он назвал необходимые элементы мирного урегулирования: "Для мира необходим мирный план урегулирования, инструменты и желание этого достичь, которое бы поддерживалось людьми. В Украине есть мирный план - Минские соглашения, есть инструменты - нормандская группа, Трехсторонняя контактная группа, СММ ОБСЕ, а также вовлеченность США - Курт Волкер (спецпредставитель США по вопросам Украины. – Ред.). До последнего времени нам не хватало политической воли, желания выполнять Минские соглашения".

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В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что в этой формуле говорится об особом статусе оккупированной части Донбасса, который уже принят Верховной Радой - он вступит в силу после того, как ОБСЕ признает местные выборы на Донбассе честными и соответствующими стандартам организации.

Напомним, Россия настаивает на официальном закреплению "формулы Штайнмайера" как одному из условий проведения встречи лидеров "нормандской четверки".

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