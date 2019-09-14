Проблема не в формате переговоров, а в том, что Россия подписала Минские соглашения, но не выполняет, - Волкер

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), которая проходит в Киеве 12-14 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Минские соглашения содержат все необходимые составляющие для того, чтобы Минский процесс был успешным. Вопрос не в том, какой формат переговоров, проблема в том, что Россия не признает своей ответственности в соответствии с Минскими договоренностями. Россия подписала (Минские соглашения. - Ред.), у нее есть обязательства, но она не хочет выполнять, не признает их", - отметил он.

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Волкер подчеркнул, что Россия взамен "делает вид", что ее нет на Донбассе, что она не несет ответственности, в Украине есть внутренняя проблема и Украина должна вести переговоры с двумя так называемыми "народными республиками".

"Нужно вести работу с Россией, чтобы она признала свои обязательства этого процесса", - сказал спецпредставитель США.

В то же время он подчеркнул, что пытаясь использовать конфликт на Донбассе для давления на Украину, Россия сделала Украину сильнее и успешнее.

"Это не та ситуация, когда есть внутренний конфликт или гражданская война, или этнический конфликт. Россия использовала этот конфликт, пытаясь надавить на Украину, на правительство Украины. Оно не работает. Украина стала еще более успешной, сильной как демократия, как государственные институты", - убежден Волкер.

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