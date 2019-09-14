За помпезностью форума YES мы забываем спросить: "Кто заказал Гонгадзе?", - журналист Руденко

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Сергей Руденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый год, когда проходит пинчуковский YES, я всегда вспоминаю о Гонгадзе. Вернее - об этом мне напоминает Кучма и его зять. За всей помпезностью, устроенной зятем Кучмы, мы все забываем спросить и его, и власть: "Кто заказал Гонгадзе?"", - пишет Руденко.

По его словам, "можно бесконечно выстраивать стратегии относительно будущего Украины, а в этом году - и о том, что такое счастье, и забывать о тех, кого Кучма и его бригада оставила навсегда несчастными - детей Георгия".

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"Через несколько дней мы снова вспомним о Гонгадзе - в очередную годовщину его похищения и убийства. Но вот уже четвертый президент после Кучмы и, вероятно, десятый прокурор после Потебенько не могут дать ответ на вопрос: "Кто заказал Гонгадзе?"" - подытожил журналист.

Журналист Георгий Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача.

По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 года совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова.

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В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе".

Организатор форума YES - бизнесмен Виктор Пинчук, зять второго президента Украины Леонида Кучмы.