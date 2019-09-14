Производство против Кузьмина закрыли из-за нехватки доказательств, - ГПУ

Об этом говорится в официальном ответе Генеральной прокуратуры на запрос журналистов "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Решение о закрытии уголовного производства было принято 22 августа 2019 года "в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны", - сказано в ответе.

Ранее в МВД заявили, что сняли Рената Кузьмина с розыска после того, как Генпрокуратура закрыла дело против него.

Ренат Кузьмин был объявлен в розыск прокуратурой и полицией в июне 2014 года. Ему инкриминировали превышение полномочий – частности, при задержании в 2010-м Юрия Луценко.

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В сентябре 2015 года Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное производство, в котором фигурирует Кузьмин. Его подозревают в незаконном завладении госимуществом - домом на 1000 квадратных метров и гектаром земли на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.

2 июля ЦИК зарегистрировала Кузьмина кандидатом в народные депутаты.

Тогдашний председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к Госпогранслужбе, ГПУ и СБУ с просьбой предоставить данные о проживании Кузьмина на территории Украины в последние 5 лет.

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После получения информации от СБУ ЦИК отменил регистрации Кузьмина народным депутатом. Но Шестой апелляционный суд Киева упразднил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина. А Верховный Суд восстановил его в качестве кандидата в народные депутаты.