Зеленский пригласил в Украину представителей мировой кинообщественности: "Давайте создавать шедевры вместе!"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

"Обращаюсь к представителям мировой кинообщественности. Двери Украины открыты для вас. Мы имеем все для того, чтобы снимать качественное кино - и замечательные локации, и "прокачанных" специалистов, и надлежащую техническую базу. Давайте создавать шедевры вместе!", - написал он.

В этом контексте президент отметил, что в течение двух дней, во время которых в Киеве проходила 16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES), у него было несколько интересных и важных встреч со звездами мирового кино.

"Вчера говорили со сценаристом и продюсером уже культового сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином, вечером, во время форума YES имел удовольствие пообщаться с непревзойденной Робин Райт. Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Эштоном Кутчером. Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates", - написал Зеленский.

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