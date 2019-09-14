Россия должна сначала вывести с Донбасса свои войска, чтобы там можно было провести выборы, - посол США Тейлор

Об этом в комментарии РБК-Украина в кулуарах 16-той Ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы миру в кризисе" заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что для проведения выборов необходима безопасность.

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"Для того, чтобы проводить выборы, нужна безопасность. Для того, чтобы провести выборы, нужна регистрация граждан, создание избирательных комиссий, кандидаты должны иметь возможность зарегистрироваться и вести кампанию, СМИ должны иметь возможность приехать. Для этого всего нужна безопасность", - отметил Тейлор.

Поверенный в делах США отметил, что обеспечение безопасности на выборах является приоритетом.

"Во время так называемого "референдума" в Крыму мы видели, как выглядит "безопасность" под российской оккупацией. Это небезопасность. Потому, по нашему мнению, надо обеспечить безопасность, чтобы проводить выборы. Это приоритет, таким должен быть порядок", - сказал Тейлор.

"Российских войск там (в ОРДЛО, - Ред.) быть не должно", - подчеркнул американский дипломат.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти прорабатывают возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Пристайко отметил, что пять лет назад Украина согласилась на минские соглашения, которые предусматривают выборы на неподконтрольном Донбассе.

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