Россия должна сначала вывести с Донбасса свои войска, чтобы там можно было провести выборы, - посол США Тейлор

Об этом в комментарии РБК-Украина в кулуарах 16-той Ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы миру в кризисе" заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, информирует Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что для проведения выборов необходима безопасность.
"Для того, чтобы проводить выборы, нужна безопасность. Для того, чтобы провести выборы, нужна регистрация граждан, создание избирательных комиссий, кандидаты должны иметь возможность зарегистрироваться и вести кампанию, СМИ должны иметь возможность приехать. Для этого всего нужна безопасность", - отметил Тейлор.
Поверенный в делах США отметил, что обеспечение безопасности на выборах является приоритетом.
"Во время так называемого "референдума" в Крыму мы видели, как выглядит "безопасность" под российской оккупацией. Это небезопасность. Потому, по нашему мнению, надо обеспечить безопасность, чтобы проводить выборы. Это приоритет, таким должен быть порядок", - сказал Тейлор.
"Российских войск там (в ОРДЛО, - Ред.) быть не должно", - подчеркнул американский дипломат.
Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти прорабатывают возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Пристайко отметил, что пять лет назад Украина согласилась на минские соглашения, которые предусматривают выборы на неподконтрольном Донбассе.