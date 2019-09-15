5-летний мальчик сгорел в стоге сена в Одесской области, - полиция

Предварительно установлено, что мальчик играл со своей 7-летней сестрой в стогу сена неподалеку от собственного дома, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Одесской области. У брата оказалась зажигалка, которую он, играя, поджигал, в результате чего произошло возгорание. Испугавшись, сестра побежала к матери, которая была в доме. Женщина сразу позвонила в пожарную службу.

Потушив пожар, спасатели обнаружили среди сена тело мальчика. На место направили следственно-оперативную группу.

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Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.