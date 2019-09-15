Противник за минувшие сутки 14 раз нарушил перемирие: потерь нет

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на протяжении субботы боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Кроме того, огонь велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в субботу боевики совершили девять обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- трижды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Каменки - из станкового противотанкового гранатомета;

- вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- около Лебединского и Опытного - из стрелкового оружия.

В районе ОТГ "Север" террористы пять раз атаковали позиции ВСУ:

- неподалеку от Новолуганского - из миномета калибра 120 мм;

- вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из станкового противотанкового гранатомета;

- дважды в районе Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Гладосово - из миномета калибра 82 мм.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщает пресс-центр ООС.

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"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня", - говорится в сводке.

В районе ответственности группировки "Восток" боевики совершили 2 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от н.п.Новогнатовка - из автоматического гранатомета.

Также 2 обстрела украинских позиций незаконные вооруженные формирования осуществили в районе ответственности ОТГ "Север": в районе н.п.Зайцево и вблизи н.п. Новолуганское - из минометов калибра 82 мм.



