Хотим соединить водным путем Балтийское и Черное моря, - Гончарук

Об этом в ходе форума YES в Киеве заявил глава правительства Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".



"У нас также есть несколько очень амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы уже начинаем говорить. Нам нужно попробовать соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально. Сорок водных путей (Е-40), о которых нужно договориться с Беларусью и с Польшей. Для этого нам нужно выстраивать конструктивные отношения. И мы уже начали это делать", - сказал премьер-министр.

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В 2014 году при финансовой поддержке Европейского союза была создана трансграничная комиссия из представителей Польши, Республики Беларусь и Украины, которая занимается вопросами создания водного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр (проект Е-40).