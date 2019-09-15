"Я - человек бизнеса!" - "смотрящий" за Минюстом Довбенко заявил, что не планирует идти во власть

Об этом сообщает LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Абсолютно", - сказал Довбенко в кулуарах форума Ялтинской европейской стратегии (YES), отвечая на вопрос журналистов, не интересует ли его работа в Министерстве юстиции.
Он добавил, что не планирует входить во власть. "Это не мое, я человек бизнеса", - отметил он.
Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины, провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.
Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан неправ в том, что вместо празднования Дня Независимости отправился на свадьбу к друзьям в Сен-Тропе.