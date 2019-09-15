Киев может лишиться должности главы КГГА, а вся Украина - глав ОГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко

Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.

"Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА", – заявил Корниенко, комментируя увольнение с должности главы Киевгоргосадминистрации мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Корниенко, вместо глав областных государственных администраций планируют ввести институт префектов.

"Киев хоть и регулируется отдельным законом "О столице", но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно "танцы" вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность", – сказал замглавы фракции "Слуга народа".

Читайте на Цензор.НЕТ: Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике, - нардеп от "Слуги народа" Ткаченко

На вопрос, "тогда зачем вся эта история с увольнением Кличко с должности КГГА в принципе нужна", он ответил: "Это право президента".

Корниенко добавил, что соответствующий законопроект уже готов, его авторами выступила группа депутатов от "Слуги народа".

Напоминаем, 4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА.

Также на Цензор.НЕТ: Я выиграю досрочные выборы мэра Киева, - Кличко

В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае распределения полномочий он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы,а также обратится в Конституционный Суд.