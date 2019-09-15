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15.09.19 12:30

Спорт, здоровье детей и культурная дипломатия, - Елена Зеленская рассказала, какими проектами планирует заняться

Супруга президента Украины Елена Зеленская собирается поддерживать спорт, сферу здоровья детей и проекты культурной дипломатии. Она несколько месяцев выполняла представительские функции, но сейчас хочет выбрать для себя близкие гуманитарные миссии.

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Об этом Елена Зеленская заявила 13 сентября на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Я Елена Зеленская. Мне 41 год, у меня двое детей, любимая работа, а также муж, который очень любит сюрпризы... Сегодня моя премьера – это мое первое публичное выступление в роли жены президента", – сказала супруга украинского лидера.

Она отметила, что тема нынешней встречи YES – это "Счастье сейчас". "И это как нельзя лучше совпадает с моими ощущениями и отношением к жизни. Что лично для меня счастье? Это иметь возможность мечтать и сразу же воплощать свои мечты", – заявила Зеленская.

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Первая леди рассказала, что в настоящее время разрабатывается стратегия ее действий и инициатив. По ее словам, уже выделен ряд направлений работы, в частности, это "здоровье будущих поколений, включая пренатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей".

Зеленская отметила, что планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации. Кроме того, ее интересует поддержка спорта (олимпийского и паралимпийского), а также проекты культурной дипломатии.

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"Пришло время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас хочу выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки", – добавила она.

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