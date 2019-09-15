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15.09.19 12:52

Радикально систему открытых списков не изменим, но упрощать ее нужно, - Корниенко о пересмотре Избирательного кодекса

Принятый Верховной Радой и ветированный президентом Владимиром Зеленским Избирательный кодекс (который предусматривает открытые списки и отмену мажоритарки) будет пересматриваться.

Радикально систему открытых списков не изменим, но упрощать ее нужно, - Корниенко о пересмотре Избирательного кодекса

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил один из лидеров "Слуги народа", народный депутат Александр Корниенко.

"У меня много вопросов к этой процедуре. Не думаю, что мы будем радикально эту систему менять. Но ее точно нужно упрощать, чтобы она стала более понятной", - отметил Корниенко.

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"Положения, которые не будут соответствовать внесенным в Конституцию изменениям, будем пересматривать", - добавил также он.

Напомним, спикер Верховной рады 8 созыва Андрей Парубий в конце августа подписал законопроект о новом избирательном кодексе.

Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских выборов по открытым спискам.

В Офисе Президента заявили, что новый Избирательный кодекс был принят с нарушением регламента. Вскоре президент Зеленский ветировал его.

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