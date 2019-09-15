США обвиняют Иран в атаке дронов на крупнейший нефтяной завод Саудовской Аравии. Тегеран отрицает причастность

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Тегеран стоит почти за 100 нападениями на Саудовскую Аравию, в то время как президент Рухани и глава МИД Ирана Мохаммад Зариф делают вид, что настроены на дипломатию", - отметил госсекретарь.

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В МИД Ирана назвали лишенными оснований выдвинутые США обвинения в причастности к атаке на саудовские нефтяные объекты.

"Подобные обвинения бессмысленны, непонятны и лишены оснований", - приводят западные СМИ в воскресенье слова представителя иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави.

14 сентября стало известно об атаке беспилотников на один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов, расположенный в Саудовской Аравии.

После атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод и другие объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии добыча нефти упала почти вдвое.

Как отмечает Reuters, это самая большая атака на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии за последние 10 лет.