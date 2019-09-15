"Я был позади Саши. Попробовал вытащить, сделал буквально полшага, и тоже наступил на мину", - разведчик Гержан о спецоперации по доставке Цемаха

Владимира Цемаха забирали из "серой зоны", идти за ним пришлось фактически по минному полю. Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал разведчик 74-го отдельного разведбата ВСУ Дмитрий Гержан, информирует Цензор.НЕТ.

Бойцы 74-го отдельного разведбата ВСУ забирали Цемаха из "серой зоны" вместе с сотрудниками спецслужб. Их задача состояла в том, чтобы принять свидетеля у тех, кто непосредственно участвовал в его захвате, и доставить на контролируемую территорию. Дмитрий во время спецоперации был ранен – ему оторвало правую ногу ниже колена.

"Приехал командир, они с нашим взводным командиром пообщались. Затем наш командир взвода всех собрал (Александр Колодяжный, он во время операции погиб. - Ред.) и сказал, что завтра у нас - работа. Назвал, кто будет участвовать, и сказал подготовиться. Никто не думал, что это будет настолько серьезная работа. На следующий день мы выехали на место операции", - рассказал Гержан.

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По словам Дмитрия, у них не было полной информации о месте операции. "Мы знали, что там находятся вражеские позиции, знали, что это было рискованно - проходить сквозь этот участок. ... Фактически, мы вплотную приблизились к врагам и случиться могло все, что угодно", - говорит он.

После прохождения нулевого блокпоста разведчики старались двигаться очень тихо.

"Где ползем, где вприсядку, по-разному идем. На этот раз, когда мы прошли к точке передачи объекта (Владимира Цемаха. - Ред.), оставалось там несколько метров. Саша Колодяжный прощупывал территорию, спускался, и тут раздался взрыв. А шли мы друг за другом. Я был позади Саши. Попробовал вытащить, сделал буквально полшага, и тоже наступил на мину. Откатился назад, увидел, что мне оторвало ногу. Ну и началась эвакуация", - рассказал Гержан.

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После взрыва задача участников операции усложнилась, говорит разведчик.

"Ребята выполнили очень важное дело, потому что им пришлось Сашу доставать, а это было очень сложно, потому что его отбросило на холм, и надо было пройтись по территории, проверить и разминировать. И, конечно, надо было завершить задачу. Что они и сделали. Поэтому, на самом деле, они - герои, они закончили задание", - сказал Дмитрий.

Отправляясь на задание, участники операции предполагали, что участок, по которому им придется идти, будет заминирован.

"Эти мины, когда их устанавливают, закапывают на небольшое расстояние под землю. А на том участке был небольшой наклон, и некоторые мины были закопаны несколько выше. А за счет дождей, на холме почву сдвигается, и мины очень трудно заметить. Тем более, что их там устанавливают на каждом шагу, как асфальт", - рассказал Гержан.

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К новости о том, что Цемах участвовал в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ разведчик отнесся неоднозначно.

"Я был очень рад видеть слезы радости на лицах бывших пленных и их родных, когда они наконец встретились. Но если возврат Цемаха противоречит интересам Украины, это очень плохо. И к тому же, очень большой ценой далась нам операция по его передаче на подконтрольную территорию. Сотня таких "Цемахов" не стоит жизни Саши", - сказал он.

"Сейчас какие-то странные вещи происходят: почему-то с тех позиций, которые мы с таким трудом сантиметр за сантиметром отвоевывали - наши войска отводят. Как в Станице Луганской. Это меня очень возмущает. За каждый клочок этой земли мы заплатили кровью. Это недопустимо – так просто брать и отдавать ее обратно, врагам. Огромные бесценные человеческие потери, ранения, и все это - фактически впустую. Когда каждые 500 метров, каждый километр для нас были важны", - добавил Дмитрий.

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Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха.