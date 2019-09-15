Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок Россией ЗРК С-400

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

"Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРК С-400", – сказано в заявлении Минобороны Турции.

Системы планируют активировать в апреле 2020 года, добавили в ведомстве. До этого времени Турция займется установкой систем и обучением персонала, который будет ими управлять.

Россия и Турция заключили договор о поставках С-400 в 2017 году. Поставки начались 12 июля 2019 года.

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Сделку Москвы и Анкары не одобрили США. По мнению Вашингтона, системы С-400 несовместимы с обороной НАТО и представляют угрозу для истребителей Lockheed Martin F-35 "стелс".

США исключили Турцию из программы по производству истребителей F-35. Как поясняли в Белом доме, американский истребитель не может сосуществовать с российской "платформой сбора разведданных".

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В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций, связанных с закупкой Турцией систем С-400, но никаких решений пока принято не было.