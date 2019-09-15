Противник с полуночи 5 раз обстрелял украинских военнослужащих на Донбассе

Об этом заявил на брифинге в Министерстве обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

"По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди наших украинских героев нет", - сказал он.

С целью подавления вооруженной активности боевиков и недопущения потерь личного состава подразделения Объединенных сил вели адекватный ответный огонь, добавил Гуцуляк.

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Боевики в воскресенье продолжили вести минометные обстрелы украинских позиций возле пгт Зайцево и пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Позиции в районе г.Авдеевка и с.Новогнатовка Волновахского района Донецкой области боевики обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.