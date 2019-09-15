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15.09.19 15:58

Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен с 1 января 2020 года, - Маркарова

Проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.

деньги,зарплата

Об этом на брифинге заявила глава Минфина Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24".

"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет увеличивается на 550 гривен и составит, по состоянию на 1 января 2020 года: 4 723 гривны. Это соответствует показателям роста. Мы считаем, что какое-то большее увеличение этой цифры, оно бы уже не соответствовало бы росту производительности. Однако, это существенный рост минимальной заработной платы", - заявила Маркарова.

Последний раз минимальная заработная плата повышалась на 450 гривен или 12,1% до 4 173 гривен 1 января 2019 года.

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