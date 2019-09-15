Враг снова применял запрещенное оружие на Донбассе, с начала суток - 9 обстрелов, - пресс-центр ОС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: дважды - неподалеку от Авдеевки (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), дважды - вблизи Новогнатовки (из автоматических гранатометов и стрелкового оружия), неподалеку от Николаевки (из стрелкового оружия) и Водяного (из автоматических гранатометов и стрелкового оружия).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды открывал огонь по позициям Объединенных сил: дважды - вблизи Новолуганского (из минометов калибра 120 мм и 82 мм) и в районе Зайцево (из миномета калибра 82 мм).

Напомним, 14 сентября оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с применением запрещенных минскими соглашениями видов вооружения.