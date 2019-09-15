Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
15.09.19 22:58

Минсоцполитики с 2020 года заберет в управление все пособия, - Соколовская

До сих пор администрированием социальных пособий занимался Минфин, но со следующего года эту функцию передадут Минсоцполитики.

жкх,тарифы,субсидия,субсидии,платежки

Об этом сообщила министр соцполитики Юлия Соколовская, передает Цензор.НЕТ.

"Из нового, что мы смогли заложить до первого чтения бюджета 2020 и не требовало изменений в законодательство:

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минсоцполитики хотят создать эффективную систему обратной связи

- До сих пор администрированием социальных пособий занимался Минфин через субвенцию регионам. Со следующего года мы хотим иметь целостную картину в Минсоце и иметь гибкость в реагировании на изменения - потому забираем все пособия в управление через бюджетную программу;

- Программу реабилитации детей с инвалидностью вследствие ДЦП распространили на всех детей с инвалидностью - это позволит им проходить лечение независимо от поставленного диагноза", - отметила чиновница.

Кроме того, по ее словам, увеличен объем средств на компенсацию за жилье для ВПЛ, защищавших независимость и суверенитет Украины.

"Предложили ввести софинансирование из местных бюджетов жилье для детей-сирот - уверена, вместе мы сможем увеличить ресурсы и помочь большему количеству детей", - добавила она.

Также читайте: Минимальная зарплата в Украине выросла в 3 раза, а средняя - вдвое с 2016 года, - Минсоцполитики

Она также отметила, что Министерство социальной политики готовит ряд законопроектов, которые будут вынесены на рассмотрение парламента вместе с принятием госбюджета-2020 во втором чтении.

Минсоцполитики с 2020 года заберет в управление все пособия, - Соколовская 01

Читайте также: Минсоцполитики предлагает включить в потребительскую корзину мобильный телефон и расходы на связь

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100