Минсоцполитики с 2020 года заберет в управление все пособия, - Соколовская

Об этом сообщила министр соцполитики Юлия Соколовская, передает Цензор.НЕТ.

"Из нового, что мы смогли заложить до первого чтения бюджета 2020 и не требовало изменений в законодательство:

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- До сих пор администрированием социальных пособий занимался Минфин через субвенцию регионам. Со следующего года мы хотим иметь целостную картину в Минсоце и иметь гибкость в реагировании на изменения - потому забираем все пособия в управление через бюджетную программу;

- Программу реабилитации детей с инвалидностью вследствие ДЦП распространили на всех детей с инвалидностью - это позволит им проходить лечение независимо от поставленного диагноза", - отметила чиновница.

Кроме того, по ее словам, увеличен объем средств на компенсацию за жилье для ВПЛ, защищавших независимость и суверенитет Украины.

"Предложили ввести софинансирование из местных бюджетов жилье для детей-сирот - уверена, вместе мы сможем увеличить ресурсы и помочь большему количеству детей", - добавила она.

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Она также отметила, что Министерство социальной политики готовит ряд законопроектов, которые будут вынесены на рассмотрение парламента вместе с принятием госбюджета-2020 во втором чтении.

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