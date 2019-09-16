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16.09.19 00:32

Работа с МВФ по новой программе может начаться еще в 2019 году, - Гончарук

Кабинет министров рассчитывает, что работа по новой программе с Международным валютным фондом начнется еще до конца года.

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Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем, что она может быть начата в конце года", - сказал он.

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Министр финансов Оксана Маркарова добавила, что о параметрах программы говорить пока преждевременно.

"Мы сообщим, как только эта программа будет утверждена", - сказала глава Минфина.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 12 сентября. Она сосредоточится, в частности, на обсуждении финансовой политики Украины, намерений нового правительства, а также создания эффективной антикоррупционной системы.

По информации Bloomberg, Украина собирается договориться с Международным валютным фондом о новой программе в размере около $5 млрд.

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