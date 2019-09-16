Работа с МВФ по новой программе может начаться еще в 2019 году, - Гончарук

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы ожидаем, что она может быть начата в конце года", - сказал он.
Министр финансов Оксана Маркарова добавила, что о параметрах программы говорить пока преждевременно.
"Мы сообщим, как только эта программа будет утверждена", - сказала глава Минфина.
Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 12 сентября. Она сосредоточится, в частности, на обсуждении финансовой политики Украины, намерений нового правительства, а также создания эффективной антикоррупционной системы.
По информации Bloomberg, Украина собирается договориться с Международным валютным фондом о новой программе в размере около $5 млрд.