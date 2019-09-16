Туристов будут пускать на украинские маяки в выходные дни, - Криклий

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал. Такое решение принято на основе мировой практики, ведь маяки - это не только навигационные объекты, но и культурное и историческое наследие Украины.

В Министерство инфраструктуры Украины поступало много обращений с просьбой открыть маяки для посещения. Сейчас для посещения открыты: Воронцовский маяк в Одессе, Сиверсов Передний маяк в Николаеве, Генический и Станислав-Аджигольский Задний маяки в Херсонской области.

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Позже планируется расширить этот список.

Обеспечивать посещение маяков будет ГУ "Госгидрография". Такие меры не будут препятствовать работе маяка, ведь для туристов отведено определенное время в выходные дни.