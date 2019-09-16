В результате ДТП на Николаевщине два человека погибли, еще четверо госпитализированы, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате ДТП пострадали водитель и пятеро пассажиров Chevrolet: две женщины погибли на месте происшествия, водителя, его 18-летнего сына и малолетнюю дочь, а также 33-летнего мужчину, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

Водители автомобилей Toyota не пострадали.

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По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц", наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сейчас продолжаются следственные действия. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Назначен ряд соответствующих экспертиз