"Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин?" - Сенцов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал освобожденный узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

"Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных вывода пока два:

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1. Изменений за 5 лет не так уж много, как я ожидал.

2. Все воюют со всеми.

Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю. Всем хорошей недели. Слава Украине!" - заявил Сенцов.