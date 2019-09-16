Хозяин горевшего дома стрелял по пожарным из "нагана" в Киеве, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"15 сентября, в сторону дежурных отделений 17-й и 18-й Государственных пожарно-спасательных частей было осуществлено пять выстрелов из револьвера системы Наган, переоборудованном для отстрела резиновых пуль", - говорится в сообщении.

Это произошло во время ликвидации пожара на территории частного жилого дома на ул. Набережно-Корчеватской, в Голосеевском районе столицы. Вызов в Службу спасения 101 поступил в 21:05. Было установлено, что горит пристройка к жилому дому.

"Именно во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения. В помещении находился его хозяин, мужчина 1955 года. Покинув дом, начальник караула дал команду личному составу оставить территорию частной усадьбы. На тот момент возгорание уже было ликвидировано. Хозяин усадьбы вышел во двор и совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных подразделений", - сообщают в пресс-службе ГСЧС.

На просьбу пожарных прекратить стрельбу мужчина не обращал внимания. По прибытию на место происшествия сотрудников полиции, гражданина задержали. Во время задержания, хозяин добровольно отдал оружие и извинился за свой поступок, объяснив, что сразу не узнал спасателей.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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