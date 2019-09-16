К ноябрю в проекте Госбюджета на 2020 год может многое измениться, - Дубилет

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера мы в правительстве проголосовали за бюджет и подали его в Парламент. Пока что это первое чтение, к ноябрю в нем может многое измениться", - говорится в сообщении.

Дубилет отмечает, что обсуждалось название проекта. Были варианты "Бюджет развития" или "Бюджет эффективности".

"Пока что мне больше всего нравится неофициальное название ББШ - "Бюджет без Шкурняков". Справочно. "Шкурняк" - это тема, которая лоббируется в интересах отдельных политиков. Один из первых терминов, который я узнал на новом месте работы. Надеюсь, скоро снова его забуду", - подытожил Дубилет.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вчера правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

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