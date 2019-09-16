Украина значительно ближе к Западу и не "дрейфует" обратно к России, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил в интервью ТСН.

"Вы значительно ближе к Западу. Не думаю, что Украина дрейфует обратно к России. Думаю, как раз наоборот. Значительно укрепляется национальная идентичность. Вы современная, европейская, демократическая, прозападная часть Европы. Если посмотреть на политику, на результаты выборов политических партий в парламент, более 75%, где 85% кресел в парламенте принадлежат тем, кто склонен к западной ориентации. Процент тех, кто против, уменьшился. Если посмотреть на младшее поколение, то его прозападный выбор несомненно. Украина нашла себя как европейская демократия", - отметил Волкер.

Кроме того, Волкер выразил предположение, что РФ "будет продолжать войну с низкой интенсивностью".

"И это будет трагедия для людей на востоке Украины. Людей, о которых Россия говорит, что защищает их, но, на самом деле, война только разрушает их жизнь. Россия, возможно, будет продолжать это делать, я этого не исключаю. Но остальная Украина будет становиться более успешной, процветающей, динамичной, двигаться вперед, и в конце концов, надеюсь, страна станет мощной и привлекательной, и оккупированные территории вернутся в единую украинскую семью, которая стала лучшей, как никогда раньше", - подчеркнул Волкер.

Как сообщалось, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что частники "Нормандской четверки" и США готовы помочь России найти "легкий путь", чтобы уйти с оккупированных украинских территорий.

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