"Это было не то, чего мы ожидали", - вице-президент Института нацпамяти Польши Швагжик о результатах визита Зеленского

Об этом заявил вице-президент Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польське радіо".

Институт национальной памяти Польши готов каждую минуту искать польских жертв Второй мировой войны в Украине, - уверяет вице-президент Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик. Польская сторона, после недавнего заявления президента Украины Владимира Зеленского, ждет отмены моратория в этом вопросе.

Польско-украинский диалог по мнению вице-президента ИНП имеет шанс на полный успех лишь при условии отмены моратория на работу польского Института национальной памяти в Украине, согласно новейшим сообщениям президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы ожидаем, что этот запрет будет отменен, и мы сможем начать работу, поскольку подобные работы сейчас беспрепятственно может проводить в Польше украинская сторона", - отметил Швагжик.

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Об отмене моратория президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Польшу в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, после разговора с президентом Анджеем Дудой.

Вице-президент Института национальной памяти Польши подчеркнул, что изменения на посту президента Украины связываются с надеждой на изменения в украинской политике по поиску в Украине. Швагжик добавил однако, что визит президента Украины еще не принес прорыва, поскольку глава Украинского государства не сделал декларации об отмене моратория, а только объявления о том, что это произойдет в будущем.

"Необходимо сказать больше: не только не была сделана такая декларация, но и заявление президента также говорит о том, что это, в основном, компетенция украинского правительства, которое формируется, и это должно сочетаться с упорядочением украинских мест памяти в Польше. Это было не то, чего мы ожидали - по крайней мере те, кто рассчитывал на разблокирование возможности проводить работу в Украине", - сказал Кшиштоф Швагжик.

Он добавил, что связывать запрет, который украинская сторона ввела в одностороннем и необоснованном виде, с вопросом упорядочения украинских мест памяти, ИНП Польши считает нецелесообразным.

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"Диалог возможен, когда запрет будет отменен, и нельзя этого связывать с любыми условиями", - добавил Швагжик.