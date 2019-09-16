Экс-сотрудника "Альфы" будут судить по делу расстрела майдана в Хмельницком, - ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователи центрального аппарата ГБР завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту событий во время массовых акций протеста 19 февраля 2014 в Хмельницком.

"По результатам досудебного расследования в суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-сотрудника спецподразделения "Альфа" Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

"Досудебным расследованием установлено: сотрудник "Альфы", выполняя незаконное указание своего руководителя, применил огнестрельное оружие во время акции протеста, где находилось значительное количество людей. Правоохранитель осознавал возможность поражения людей. В результате таких незаконных действий один человек убит, остальные пострадавшие получили телесные повреждения различной тяжести", - заявили в пресс-службе ГБР.

Квалификация дела - превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины); убийство по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УКУ); неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение (ст. 128 УКУ).

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