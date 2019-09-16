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16.09.19 11:44

Богдан о встрече с Коломойским в ОП: Не понимаю, почему общество это так интересует

Глава Офиса президента Андрей Богдан не понимает повышенного внимания общества и СМИ к встречам Зеленского с олигархами, включая Игоря Коломойского.

Богдан о встрече с Коломойским в ОП: Не понимаю, почему общество это так интересует

Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не понимаю, почему общество это так интересует?" - сказал Богдан, комментируя недавнюю встречу на Банковой с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Коломойским.

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При этом Богдан подчеркнул, что обществу докладывали, "когда официально встречались с Ахметовым, с Пинчуком, и фото были".

"Был общий взгляд: а почему мы должны прятаться? Почему мы должны вечером ехать на какие-то загородные дачи, сидеть в каких-то темных комнатах темных ресторанов. Мы честны перед обществом, мы ничего не нарушаем", - добавил Богдан.

10 сентября Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом, бывшим главой Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским.

Согласно информации источника Цензор.НЕТ, Зеленский в последнее время встречался не только с Коломойским, но также с Ахметовым и Пинчуком. Фото встреч с этими бизнесменами не были опубликованы.

Публикацией фотографии встречи с Коломойским Зеленский решил показать, что Коломойский для него – один из бизнесменов, отношения с которым он может не прятать, поскольку не собирается создавать ему никаких преференций, утверждает источник Цензор.НЕТ. Впрочем, для большинства в обществе эффект от фото, очевидно, был совершенно противоположным замыслу.

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