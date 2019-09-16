Россия вернет Крым, так же, как СССР - балтийские страны, - Волкер

Об этом специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Да, да, я верю (что Россия вернет Крым Украине. - Ред.). Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму - мы не согласимся с российской аннексией Крыма", - сказал Волкер.

"Относительно этого было заявление Майка Помпео в прошлом году. Такая же позиция и в ЕС. Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому что время меняет все, и однажды, думаю, Крым вернется в состав Украины", - продолжил Волкер.

В то же время, Волкер не представляет, как много времени понадобится для возврата Крыма.

"Мы не можем предсказать, как много времени это требует. Главное, что мы приняли правильную позицию и держим ее", - подытожил Волкер.

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