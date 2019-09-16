Все законопроекты, которые касаются защиты прав человека, должны получить экспертную оценку Венецианской комиссии, - Ставнийчук

Об этом в эфире телеканала "Рада" заявила Председатель Комитета НААУ по вопросам верховенства права, председатель правления ОО "За демократию через право" Марина Ставнийчук, передает Цензор.НЕТ

"Все эти законопроекты, касающиеся изменений в Конституцию Украины и защиты прав человека, требуют комплексного анализа европейской Венецианской комиссии "За демократию через право". В Украине есть долгосрочная договоренность с этой Комиссией о том, что все законопроекты в этой области перед окончательным принятием должны проходить экспертизу. И я настаиваю и призываю парламент предоставить соответствующие законопроекты ей на рассмотрение", - сказала Марина Ставнийчук, комментируя принятие законопроектов №1013 об "адвокатской монополии" и №1008 о перезагрузке органов судейского управления.

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Марина Ставнийчук отметила, что в Украине исключительное право адвокатов на представительство в судах было введено в 2016 году принятием изменений в Конституцию Украины. Тогда соответствующий законопроект прошел широкое обсуждение и получил положительную оценку Венецианской комиссии. Это показало, что Украина готова к внедрению европейской системы права.

"Тогда Украина конституционно задекларировала как европейский стандарт статус адвокатуры как защитника. И именно европейским стандартом является обязательные требования в уголовном производстве иметь адвоката. Далее была введена формула, адвокатура ведет практически все дела, в т.ч. осуществляет государственную защиту и защиту органов местного самоуправления. Это был комплексный и системный подход к реформе, который получил положительную оценку Венецианской комиссии", - напомнила Марина Ставнийчук.

Сегодня же, отметила эксперт, новая власть грубо игнорирует международные стандарты, принимая законопроекты без широкого профессионального обсуждения и экспертных выводов международного сообщества.

Эксперт добавила, что грубое игнорирование международных стандартов грозит узурпацией власти и нарушением прав человека.

"Я четко понимаю, что мы будем смешить Европу такими своими подходами к законодательству. Европейские эксперты достаточно критично отнесутся к ситуации, которая сегодня складывается. Поэтому стоит самим оценить то, что произошло в законодательном процессе за эти последние несколько недель и более профессионально и глубоко подходить к этому. Надо дать возможность профессиональным экспертным сообществам быть привлеченным к этому процессу. Однако, пока кажется издевательством, что альтернативные законопроекты не рассматриваются. Похоже - конституционный поезд уже запущен и пошел, а вы вносите свои законопроекты и в дальнейшем", - подытожила Марина Ставнийчук.







